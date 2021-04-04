متاح الحجز أون لاين.. تعرف على أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارة بعد التخفيض | فيديو

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إنه سيتم البدء في تعقيم المومياوات والتأكد من سلامتها حتى يتم نقلها لمثواها الأخير في القاعة المخصصة لها، لتكون متاحة للجمهور في 18 أبريل.









وأضاف الدكتور أحمد غنيم، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، أن حجز تذاكر زيارة المتحف متاح أونلاين عبر موقع المتحف، وتم إطلاقه يوم الأربعاء، وسعر التذاكر للمصريين والعرب 60 جنيها، وللطلاب 30 جنيها.









وأعلن عن تخفيض يصل لـ 50% خلال الأسبوعين الحاليين، ليكون سعر التذكرة لـ المواطن المصري والعربي 30 جنيها فقط، وللطالب 15 جنيها.