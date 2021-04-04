عبد المنعم سعيد: الدولة المصرية قادرة على النهوض رغم الأزمات

أكد النائب عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية قادرة على النهوض رغم أي أزمات قد تمر بها.





وقال تعقيبا على نجاح قناة السويس فى تعويم السفينة البنمية بعد جنوحها فى مياه القناة: إن السفن يمكن أن تجنح ولكن الأمم العظيمة لا تجنح ، وجهود مصر فى تعويم السفينة فى هذا الوقت القياسى يؤكد أننا أمام مسيرة حقيقية لدولة قادرة على تخطى الصعاب.





وأشاد الدكتور عبد المنعم سعيد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ بحالة الإبهار التى قدمتها مصر للعالم بأثره فى حفل نقل المومياوات المصرية، وقال: نحن نقدم عملا فنيا وجماليا للساحة الدولية، مشيرا إلى أن هناك إشادات عالمية منذ الأمس بتنظيم الحفل.