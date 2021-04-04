موعد مبارة أستون فيلا ضد فولهام والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستضيف فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدوليين المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، نظيره فولهام، اليوم، الأحد، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري الإنجليزي.









وتقام مباراة أستون فيلا ضد فولهام في تمام الخامسة والنصف مساء وتذاع عبر قناة - قناة beIN Sports 2 HD Premium









ويسعى أستون فيلا لإيقاف نزيف النقاط في مسابقة الدوري الإنجليزي، بتحقيق الفوز على فولهام في مباراة اليوم.









ولم يتذوق أستون فيلا طعم الانتصارات آخر 4 مباريات في الدوري الإنجليزي، حيث خسر مع شيفيلد يونايتد وتوتنهام، وتعادل مع وولفرهامبتون ونيوكاسل.









وشهد التشكيل المتوقع للمباراة تواجد تريزيجيه والمحمدي على مقاعد البدلاء.











وجاء التشكيل المتوقع لفريق أستون فيلا كالتالي:





حراسة المرمى: مارتينيز

الدفاع: كاش - كونسا - مينجز - تارجيت

الوسط: لويز - ماكجين - جريليش

الهجوم: تراوري - واتكينز - الغازي









على الجانب الآخر، يأمل فولهام في خطف الفوز من الفيلانز للهروب من مراكز الهبوط، وتعزيز فرصه في البقاء في البريميرليج، الموسم المقبل.







