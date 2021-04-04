رئيس الوزراء: العقارات صناعة مهمة تربط كل أطراف المجتمع

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشكر لمؤسسة أخبار اليوم العريقة على استمرار دورها في تنظيم المؤتمرات وحلقات التواصل بين مختلف الفئات في المجتمع وجميع الأطراف المعنية بالصناعة، مؤكدا أن صناعة العقارات إحدى الصناعات التي تربط كل أطراف المجتمع ببعضه البعض.













وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن العقارات صناعة مهمة وترتبط بصناعات كثيرة، كما أن الحكومة حاليا تركز على أهمية التواصل مع القطاع الخاص، حيث تقوم وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بتقديم الدعم المطلوب والبنية التحتية اللازمة والأساسية للقطاع الخاص للنهوض بالصناعة.









وأشار الدكتور هشام توفيق خلال الكلمة إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام بها شركات مصر الجديدة والمعادي والنصر، وجميعها متخصص في التنمية العمرانية.









وأضاف أن بداية التعاون مع القطاع الخاص تعود لعام 1997 حينما قررت الحكومة طرح 75% من أسهم شركة مدينة نصر للتعمير، وهو ما كان يمثل بداية النهضة الجديدة للعمران، كما أنها كانت رسالة حقيقية للمستثمرين العرب والأجانب.









وتابع: "شركاتنا منذ 6 سنوات قامت بتوقيع عقد مع سوديك لتطوير 650 فدان في نيو هليوبوليس، ونفس الشركة تطرح حاليا 1700 فدان في هليو بارك للتطوير العقاري وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي".









وعن الاستثمار السياحي، قال هشام توفيق، إنه خلال السنوات الماضية تم طرح والتعاقد مع شركة الشريف السعودية لتطوير فندق شبرد بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى من أجل تطوير 400 غرفة على أراضي "السلطانة ملك" في الأقصر، والأسبوع الماضي وفي الغردقة تم تطوير 800 غرفة في فندق مجاويش بالتعاون مع شركة وادي دجلة وشركة ريكسوس العالمية، كما أنه جاري تطوير فندق جراند كونتنتال لنعيده لسابق رونقه وهيبته.







