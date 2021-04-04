بتكلفة مليون و482 ألف جنيه.. إنشاء لوحة توزيع كهرباء صان الحجر بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس عصام الحسيني رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة والمشرف على قطاعات كهرباء الشرقية معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع إنشاء لوحة توزيع كهرباء صان الحجر وذلك لإسراع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بقرية البساتين والقرى المجاورة لها والمساهمة في الارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسين استقرار التيار الكهربائي.





ونوه المحافظ بأنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء 6 موزعات جهد متوسط بمراكز ( الزقازيق – منيا القمح – بلبيس – أبو حماد – ديرب نجم – كفر صقر ) بتكلفة 619 مليون جنيه ، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء وتطوير وصيانة المشروعات القائمة يُساهم في تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير إحتياجات المشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربي ، مشددًا على إلزام الشركات المنفذة بالإلتزام بالجدول الزمني المحدد والمواصفات الفنية وسرعة إستكمال تلك المشروعات ودخولها الخدمة فى أسرع وقت لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين .





ومن جانبه أوضح المهندس عصام الحسيني رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة والمشرف علي قطاعات كهرباء الشرقية أن هناك تنسيق دائم بين المحافظة وشركه القناه لتوزيع الكهرباء لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة ، مشيرًا إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء لوحة توزيع صان الحجر بتكلفة مليون و 482 ألف جنيه حيث وصلت نسبة تنفيذ الانشاءات المدنية 100% وتركيب الشبكات 50 % وذلك بهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين وتطوير قطاع الكهرباء بنطاق المحافظة.