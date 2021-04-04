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خبير سياحي: مشهد نظرة الطفلة بموكب المومياوات دليل على الانتماء وحب الوطن.. فيديو

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:41 م
طفلة مشاركة بموكب
طفلة مشاركة بموكب المومياوات الملكية
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نورهان رأفت
قال كارم محمود، الخبير السياحي، إنه فخور بأنه مصريا، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي يمثل القائد العظيم المحقق لمقولة "مصر قد الدنيا.

وأضاف كارم محمود ، خلال لقاءه لـ برنامج "صباح الورد"، على فضائية "تن"، أن العالم بأسره يتحدث عن مصر، في ظل أزمة كورونا العالمية، مؤكدا أنه سيكون هناك مردودا سياحيا عظيما على مصر. 

وأشار إلى أن العالم أجمع يتحدث عن روعة وجمال مصر ، ولديهم رغبة في زيارة أجداد المصريين، بعد خروج الموكب بهذا الجمال.

وتابع: مشهد الطفلة بالموكب أمس دليل على الحب والإنتماء، ودهشتها من عظمة الاحتفال.. كل الأطفال بالحفل كانوا فخورين بأنهم مصريين، ولديهم شغف للتعرف على حضارتهم المصرية.
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