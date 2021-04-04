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محافظات

مياه القناة تطلق خدمة فوري لدفع فواتير المياه

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:41 م
سداد الفواتير بخدمة
سداد الفواتير بخدمة فوري
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انجي هيبة
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناه أنه تيسيرا علي المواطنين تم تفعيل خدمة فورى لدفع فواتير المياه من خلال منافذ فورى على مستوى محافظات القناة بالكامل أو من خلال تطبيق برنامج MyFawry  والذى يمكن تحميله من خلال Google Play أو App store دون الحاجه للتوجة لمركز خدمة العملاء .

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت أن توافر خدمة الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت من الخدمات الحديثة والآمنة لسداد الفواتير، والتي من شأنها أن تساعد المواطنين في دفع الفواتير بكل سهولة ويسر في مختلف المنافذ ، وتخفيف عبء التحصيل وزيادة التدفقات النقدية وزيادة كفاءة إدارة العمليات المالية بها، لأنها تتيح للمواطن سهولة سداد فاتورة استهلاك المياه ، كما تتميز خدمة سداد فواتير المياه عبر شبكة فوري بسهولة الاستخدام فضلا عن أنها متاحة على مدى الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، حيث سيقوم المواطن بتقديم رقم اشتراكه أو رقم فوري المدون أعلى الفاتورة، مما يتيح له أن يتعرف على قيمة الفاتورة المستحقة عليه، وسداد قيمتها إما عبر منافذ فوري لدى تجار التجزئة والصيدليات أو مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك أو عبر تطبيق ماى فورى حيث يتلقى إيصالا بالسداد، وهو ما يؤكد أن عملية سداد قيمة الفاتورة قد تمت بنجاح.

والجدير بالذكر أن شركة محافظات القناة  قامت فى وقت سابق قامت بتفعيل خدمة فورى لشحن العدادات مسبقة الدفع دون الحاجه للتوجة لمركز خدمة العملاء ، بالاضافة الى اطلاق تطبيق قراءتى للهاتف المحمول الذي يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءات، وذلك بجميع قطاعات ومناطق الشركة بمحافظات القناة .

وفى اطار التوسع فى وسائل الدفع الالكترونية فقد تم توفير ماكينات نقاط البيع البيع الالكترونية POS فى جميع مراكز الايرادات على مستوى محافظات القناة الثلاثة ( الاسماعيلية – بورسعيد- السويس ) والتى توفرإمكانية الدفع لفواتير المياه باستخدام كافة أنواع البطاقات الذكية فى اطار السعى الدائم للشركة لاستخدام التطبيقات الإلكترونية لجميع الخدمات التى تقدمها الشركة تسهيلًا على المواطنين .
 
كما اطلقت شركة محافظات القناة خلال الفترة الماضية تطبيق قراءتى للهاتف المحمول يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءات، وذلك بجميع قطاعات ومناطق الشركة بمحافظات القناة ، 

وتأتى هذه الإجراءات تماشيا مع خطة الدولة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للتحول الرقمى واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم الخدمات للمواطنين الكترونيًا .
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