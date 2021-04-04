برلمانية: موكب نقل المومياوات الملكية مفخرة للمصريين والعالم

أعربت الدكتورة حنان عبد المنعم عوض، عضو مجلس النواب، عن سعادتها بنجاح مصر في تنظيم موكب نقل ملوك وملكات مصر من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.





قالت عوض، تابعت بكل فخر واعتزاز ما نقلته قنوات التليفزيون المصري والعالم من بث مباشر لموكب ملوك وملكات مصر الذين صنعوا الحضارة الإنسانية "، مؤكدة علي الأبعاد السياسية والإقتصادية والثقافية علي كافة الأصعدة الإقليمية والدولية.

وأشادت بالتنظيم المتميز الذي تكاتفت فيه كافة مؤسسات الدولة المصرية ليخرج علي هذا النحو المشرف و المبهر و الذي تمت الاستعانة فيه بكافة التقنيات التكنولوجية و الفنية و البشرية المدربة.





وأكدت أن هذا الحدث العظيم يعزز قوة مصر الناعمة و يستعيد هيمنتها و تاثيرها الثقافي و السياسي و الاستراتيجي في الشرق الاوسط و افريقيا و حوض البحر المتوسط اولا و كذلك الممتد عالميًا.

و أشارت إلي أهمية النقلة الكبيرة التي تشهدها المتاحف المصرية علي مستوي القاهرة و كافة المحافظات مما يجعلنا ضمن مصاف الدول المتقدمة في هذا الجانب الثقافي و العلمي جنبًا إلي جنب مع أشهر المتاحف العالمية و التي اصبحت تستعين بالتقنيات التكنولوجية في عروضها.

وأضافت أن ارتقاب العالم لافتتاح المتحف المصري الكبير أكبر حدث ثقافي في القرن ٢١ سيستعيد مكانة مصر السياحية و الثقافية و الذي ينعكس علي قوة تأثيرنا السياسي و فاعليته في القضايا الساخنة.

وتابعت أنه بالرغم من الظروف والتحديات التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا، إلا أن مصر استطاعت تنظيم مثل هذا الحدث العالمي لتثبت للجميع أنها ستواصل الطريق الذي بدأته تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء الإنسان وأركان الدولة المصرية.

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