روبرت يساعد في الكوارث وتطهير أماكن كورونا| انجاز جديد عالمي للقوات المسلحة

حصل المقدم تامر سعيد عبد الظاهر عضو هيئة التدريس بالكلية الفنية العسكرية على الميدالية البرونزية المركز الثالث" بمعرض جينيف الدولى للابتكارات في مجال الميكانيكا.





حيث أقيم المعرض في سويسرا عبر الانترنت في الفترة من 10 حتى 14 مارس حيث تنافس 52 ابتكارًا بمجال علم الميكانيكا

والآلات والمحركات.





والابتكار المصري الفائز عبارة عن روبرت سريع مزود بآلية تشغيل مرنة للعمل في الأراضي الوعرة بسرعة عالية.





وقد أقيمت فعاليات المعرض لعرض أهم ما توصل إليه المبتكرين من جميع أنحاء العالم بمشاوكة 20 دولة وبمشاركة 600 مبتكر بعدة مجالات بحثية.