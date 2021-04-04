الصناعات الغذائية: نجحنا في توفير السلع أثناء جائحة كورونا بالتعاون مع التجارة والتموين

أكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن السوق المصرية لم تشهد أي نقص في السلع الغذائية خلال أزمة جائحة كورونا، بفضل التعاون والتنسيق الدائم مع وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والتجارة الداخلية، حيث تم كل أنواع توفير السلع بأسعار منافسة.





وقال خلال المؤتمر السنوي الأول الذي تنظمه الغرفة اليوم، إن الغرفة قامت بجهود كبيرة من اجل مساعدة الشركات والمصانع في القطاع على مستوى الجمهورية على التطوير من خلال تنظيم نحو 160 ورشة عمل واجتماع وندوة.





وأضاف الجزايرلي أن الغرفة أيضا ساهمت في تنفيذ 14 مشروعا ممولا من العديد من الجهات المانحة الدولية، موضحا أن كل هذه الأنشطة استفاد منها نحو 3000 مصنع، لافتا إلى أن الغرفة عقدت شراكة مؤخرا مع البنك الأهلي لتوفير التمويل للشركات.



