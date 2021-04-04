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اقتصاد

الصناعات الغذائية: نجحنا في توفير السلع أثناء جائحة كورونا بالتعاون مع التجارة والتموين

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:53 م
الصناعات الغذائية
الصناعات الغذائية
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ولاء عبد الكريم
أكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن السوق المصرية لم تشهد أي نقص في السلع الغذائية خلال أزمة جائحة كورونا، بفضل التعاون والتنسيق الدائم مع وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والتجارة الداخلية، حيث تم كل أنواع توفير السلع بأسعار منافسة.

وقال خلال المؤتمر السنوي الأول الذي تنظمه الغرفة اليوم، إن الغرفة قامت بجهود كبيرة من اجل مساعدة الشركات والمصانع في القطاع على مستوى الجمهورية على التطوير من خلال تنظيم نحو 160 ورشة عمل واجتماع وندوة.

وأضاف الجزايرلي أن الغرفة أيضا ساهمت في تنفيذ 14 مشروعا ممولا من العديد من الجهات المانحة الدولية، موضحا أن كل هذه الأنشطة استفاد منها نحو 3000 مصنع، لافتا إلى أن الغرفة عقدت شراكة مؤخرا مع البنك الأهلي لتوفير التمويل للشركات.

وأشار إلى أن القطاع كان واجه العديد من المشاكل منذ 6 سنوات وعلى رأسها عدم قدرته على توفير الخامات، ولكن مع الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذتها الدولة على مدار هذه السنوات، ووصول الدعم لمستحقيه، أصبح هناك فرص كبيرة للنمو، ويجب البناء على ذلك وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
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