بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات.. محافظ الدقهلية يدشن مشروع إنشاء 11 برجا سكنيا بالمنصورة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،البدء في تنفيذ مشروع الأبراج السكنية على أرض بنطاق حى شرق المنصورة بجوار مديرية التموين بالدقهلية وذلك بالتنسيق الكامل مع صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء.





جاء ذلك بحضور المهندسة نهاد البلتاجي مدير إدارة تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، ونقيب مهندس احمد ممدوح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





فيما سيتم انشاء الابراج السكنية على مساحة 6 أفدنة، وذلك بعدد 956 وحدة سكنية وعدد 24 محل تتنفيذا لبرنامج "سكن لكل المصريين" في اطار المشروع القومي الذي اطلقه رئيس الجمهورية لتطوير عواصم المحافظات .