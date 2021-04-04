فرج قريب.. رئيس حكومة تصريف الأعمال: آن للأمل أن يعود إلى قلوب اللبنانيين

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، تهنئة للمواطنين بمناسبة عيد الفصح.









وقال دياب، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر": "آن لجلجلة لبنان أن تنتهي بفرج قريب، آن للأمل أن يعود إلى قلوب اللبنانيين".









وأضاف: "فصح مجيد، أعاده الله على لبنان واللبنانيين بخير".









فيما أكد البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اليوم الأحد، خلال عظة الفصح: "كيف نفرح بالعيد ونصف الشعب اللبناني تحت خط الفقر؟".









وأضاف أن عيد القيامة هو انتصار الرجاء على اليأس وتحويل غير الممكن إلى ممكن.









ويعاني لبنان من مشكلة كبيرة في تشكيل الحكومة، وجرى ترشيح رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، في أكتوبر الماضي، للتأليف، لكن دون نتيجة حتى الآن.









ويدور خلاف بين الحريري وعون منذ أشهر حول تشكيل هذه الحكومة، الأمر الذي فاقم أزمة لبنان.