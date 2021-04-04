رئيس الشيوخ: الإنجازات المصرية أعطتنا جرعة سعادة وثقة كبيرة

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ إن النجاح الكبير في تعويم السفينة واحتفال نقل المومياوات الملكية أعطت المصريين جرعة سعادة وثقة كبيرة.





وأضاف خلال الجلسة العامة للشيوخ: " الكلمات لا تكفي ونشكر الله على هذه المنحة الإلهية في الأمرين وهي دافع قوى لكل مصري في مجال عمله في بلد راسخ في الثقافة و كل مناحي العمل ولا عوائق تعطل مسيرتنا بإذن الله".





ومن جانبه أشاد النائب إبراهيم حجازي عضو مجلس الشيوخ بجهود الدولة لتعويم السفينة الجانحة ايفرجيفن ، قائلا :" كان هناك تربص و شماتة انهتها الدولة المصرية في 6 أيام" ، مطالبا الإعلام باستعادة البطولات في كافة المجالات.





و أشاد إبراهيم حجازي باحتفال نقل المومياوات الملكية قائلا : " ما حدث يدرس و الأوركسترا حاجة تفرح وما حدث رفع رأسنا للسماء".