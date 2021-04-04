حسام البدرى : الكلام عن راتبى عيب ولا يليق

علق حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر عن منتقدى رفع قيمة راتبه الشهرى ومطلقى شائعة تهرب رمضان صبحى من التواجد بمعسكر الفراعنة الأخير.





قال حسام البدرى فى حواره لـ صدى البلد : بطبعى لا أشغل بالى بالكلام التافه والسخيف خاصة من يتحدث عن راتبى الذى يقل النصف عن اى مدير فنى أجنبى وجميع مدراء المنتخبات فى العالم يعملون وفقا لفترات الأجندة الدولية .





وقال البدرى : أتمنى أن يكف هؤلاء عن مهاجمة المنتخب لمصالح شخصية لأننا لا نلتفت للوراء ونعمل دائما لمصلحة منتخب مصر فقط ولا نخشى أحدا .



