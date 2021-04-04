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رياضة

حسام البدرى : الكلام عن راتبى عيب ولا يليق

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:31 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
علق حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر عن منتقدى رفع قيمة راتبه الشهرى ومطلقى شائعة تهرب رمضان صبحى من التواجد بمعسكر الفراعنة الأخير.

قال حسام البدرى فى حواره لـ صدى البلد : بطبعى لا أشغل بالى بالكلام التافه والسخيف خاصة من يتحدث عن راتبى الذى يقل النصف عن اى مدير فنى أجنبى وجميع مدراء المنتخبات فى العالم يعملون وفقا لفترات الأجندة الدولية .

وقال البدرى : أتمنى أن يكف هؤلاء عن مهاجمة المنتخب لمصالح شخصية لأننا لا نلتفت للوراء ونعمل دائما لمصلحة منتخب مصر فقط ولا نخشى أحدا .

وكان حسام البدرى قد قاد منتخب مصر للتأهل لكأس الأمم الأفريقية عقب التعادل 1/1 أمام كينيا بنيروبى قبل أن يسحق جزر القمر فى الجولة الأخيرة برباعية نظيفة بالقاهرة .
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