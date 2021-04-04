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محافظات

محافظ المنيا يستقبل وفدا من ايبراشيتي شرق النيل وأبوقرقاص وتوابعهما

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:01 م
اجتماع محافظ المنيا
اجتماع محافظ المنيا
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ايمن رياض
استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نيافة الأنبا فام، أسقف إيبارشية شرق النيل وتوابعها، ونيافة الأنبا فيلوباتير، أسقف إيبارشية أبوقرقاص وتوابعها.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ، ووفد من الإيبراشيتين.

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قال المحافظ إن هذه اللقاءات تعكس جوهر الروح المصرية السمحة ومدى سلامة وقوة النسيج الوطني المصري، فالمصريين نسيج واحد تجمعهم المحبة والمودة والأمل، مؤكدا أننا جميعا نقف صفا واحدا خلف قيادتنا الرشيدة.

كما قدم وفد الإيبراشيتين الشكر للدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ لمشاركته في حفل تجليسهما نهاية الشهر الماضي.

أعرب نيافة الأنبا فام، أسقف إيبارشية شرق النيل وتوابعها، ونيافة الأنبا فيلوباتير، أسقف إيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، عن شكرهما وتقديرهما للواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لمشاركته في احتفالية الإيبراشيتين، فهذا ان دل على شيء انما يدل على روح الإخوة والمحبة بين أبناء المحافظة.


ومن جانبه قال المحافظ اللواء أسامة القاضي ، إن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، التي وقعتها المحافظة حتى الآن، بلغت 1384 عقدًا، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، منها 756 عقد زراعة، بمساحة 21592.6 فدان، و682 عقد مباني، بمساحة 135322.21متر مربع.

جاء ذلك خلال، تسليم المحافظ لـ 78 عقدًا جديدًا لعدد من المزارعين، ورجال الأعمال والشركات والمستثمرين، منها 36 عقدا لتقنين أراضي زراعية على مساحة 851 فدان، و42 عقدا لتقنين مبانى على مساحة 9421 متر مربع، بحضور المهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة.

أكد المحافظ، انه هناك توجيهات من الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.

كما وجه المحافظ، الشكر، رئيس الجمهورية، لاهتمامه بتنمية المحافظة، ودعمها من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وهو أحد أهم المشروعات القومية العملاقة خاصة، وأنه سيُحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر، فالمشروع يستهدف إحداث تطوير شامل للقرى، وهو ما يغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى، كما استمع المحافظ لبعض المواطنين، واستجاب لبعض متطلباتهم واستفساراتهم، وناشد المحافظ الحضور بضرورة الالتزام بتعليمات الدولة الخاصة بمواجهه فيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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