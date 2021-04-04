محافظ المنيا يستقبل وفدا من ايبراشيتي شرق النيل وأبوقرقاص وتوابعهما

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نيافة الأنبا فام، أسقف إيبارشية شرق النيل وتوابعها، ونيافة الأنبا فيلوباتير، أسقف إيبارشية أبوقرقاص وتوابعها.
جاء ذلك بحضور الدكتور هاني عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ، ووفد من الإيبراشيتين.
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قال المحافظ إن هذه اللقاءات تعكس جوهر الروح المصرية السمحة ومدى سلامة وقوة النسيج الوطني المصري، فالمصريين نسيج واحد تجمعهم المحبة والمودة والأمل، مؤكدا أننا جميعا نقف صفا واحدا خلف قيادتنا الرشيدة.
كما قدم وفد الإيبراشيتين الشكر للدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ لمشاركته في حفل تجليسهما نهاية الشهر الماضي.
أعرب نيافة الأنبا فام، أسقف إيبارشية شرق النيل وتوابعها، ونيافة الأنبا فيلوباتير، أسقف إيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، عن شكرهما وتقديرهما للواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لمشاركته في احتفالية الإيبراشيتين، فهذا ان دل على شيء انما يدل على روح الإخوة والمحبة بين أبناء المحافظة.
ومن جانبه قال المحافظ اللواء أسامة القاضي ، إن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، التي وقعتها المحافظة حتى الآن، بلغت 1384 عقدًا، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، منها 756 عقد زراعة، بمساحة 21592.6 فدان، و682 عقد مباني، بمساحة 135322.21متر مربع.
جاء ذلك خلال، تسليم المحافظ لـ 78 عقدًا جديدًا لعدد من المزارعين، ورجال الأعمال والشركات والمستثمرين، منها 36 عقدا لتقنين أراضي زراعية على مساحة 851 فدان، و42 عقدا لتقنين مبانى على مساحة 9421 متر مربع، بحضور المهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة.
أكد المحافظ، انه هناك توجيهات من الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.
كما وجه المحافظ، الشكر، رئيس الجمهورية، لاهتمامه بتنمية المحافظة، ودعمها من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وهو أحد أهم المشروعات القومية العملاقة خاصة، وأنه سيُحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر، فالمشروع يستهدف إحداث تطوير شامل للقرى، وهو ما يغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى، كما استمع المحافظ لبعض المواطنين، واستجاب لبعض متطلباتهم واستفساراتهم، وناشد المحافظ الحضور بضرورة الالتزام بتعليمات الدولة الخاصة بمواجهه فيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.