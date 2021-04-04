محافظ القليوبية يوجه بسرعة تجهيز معارض أهلا رمضان



ووجه المحافظ ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية وكبرى الشركات وتجار الجملة لسرعة الإنتهاء من تجهيز معارض (أهلا رمضان) تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة محدودي الدخل ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.



وأضاف أنه أصدر تعليمات مشددة لمديري مديريات ( التموين – الصحة – الطب البيطري ) بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتكثيف الحملات التموينية والصحية لضبط أسعار أنابيب البوتاجاز، والسلع الغذائية ومتابعة منظومة الخبز والتحقق من الالتزام بالأسعار المقررة لضمان جودة المنتجات، وتشكيل غرف عمليات لمتابعة حالة الأسواق واستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري ومحاسبة المخالفين والتأكد من توافر السلع بكميات كافية في المجمعات الإستهلاكية ومعارض أهلًا رمضان.





من ناحية اخرى عقد محافظ القليوبية اليوم إجتماعا باللجنة التيسيرية لأعمال مشروعات البنية التحتية لبرنامج التنمية بالمشاركة التابع للحكومة الألمانية ، وذلك لمناقشة موقف تنفيذ المشروعات المقرر تنفيذها بمدن قليوب والخصوص وشبرا الخيمة كمنحة بمبالغ مالية تصل إلى 5 مليون جنيه في قطاعات الأبنية التعليمة والصحة ورصف وتجميل الطرق.



حيث تابع المحافظ خطة تطوير مدرسة الخصوص الإبتدائية وإجراء بعض التعديلات في الفراغات، حيث وجه المحافظ بسرعة أعمال الطرح وبدأ العمل بالمشروع والإنتهاء منه في أقرب وقت ممكن.





وناقش المحافظ أعمال تغطية الترعة البولاقية بحي غرب شبرا الخيمة بطول 250 متر، وإنشاء حديقة ومنتزه للأطفال وأماكن للانتظار والترفيه عليها كنوع من إستغلال المكان والإستفادة منه وتجميله، كما يشتمل المشروع أيضا على رصف الشارع ببلاط الإنترلوك وإقامة أنشطة خفيفه عليه لتشغيل الشباب كعربات للطعام أو كافيتريات .





كما ناقش المحافظ أعمال دعم مستشفى حميات ورمد قليوب بعدد من الأجهزة الطبية وأجهزة تنفس صناعي حيث وجه المحافظ بسرعة توريدها إلى المستشفي .





ووجه المحافظ اللجنة المسئولة بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال والتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية للإنتهاء من المشروعات للبدء في مشروعات جديدة والإستفادة من التمويل المخصص للمحافظة.

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن مراكز ومدن المحافظة رفعت درجة الإستعدادات لإستقبال شهر رمضان الكريم، بإقامة معارض أهلا رمضان بالتنسيق مع كبار تجار الجملة لتوفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك والدجاج الطازج وياميش رمضان، بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح ما بين 25 : 30 % عن الأسواق لتلبية كافة إحتياجات المواطنين.