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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام البدرى: الكلام عن وجود أزمة مع طارق مصطفى فارغ

صدى البلد

تحدث حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر عن حقيقة وجود خلافات بينه وبين أعضاء فى الجهاز الفنى المعاون خاصة طارق مصطفى المدرب العام وذلك عقب التأهل لكأس الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون .

قال حسام البدرى فى حوار خاص لـ صدى البلد :  هذا الأمر ليس منطقيا .. هل يعقل أن يتحدث البعض عن وجود خلاف بينى وبين طارق مصطفى المدرب العام مثلا .. شخصيتى لا تسمح بذلك وأنا من وافقت واخترت أعضاء جهازى وطارق شخصية محترمة وجميع أعضاء الجهاز اسرة واحدة ..للأسف اعتبر ذلك كلام فارغ .

وشدد البدرى على أن علاقته بجميع أفراد الجهاز الفنى رائعة والجميع يعمل على قلب رجل واحد من أجل النجاح وخدمة منتخب مصر .

وكان حسام البدرى قد قاد منتخب مصر للتأهل لكأس الأمم الأفريقية عقب التعادل 1/1 أمام كينيا بنيروبى قبل أن يسحق جزر القمر فى الجولة الأخيرة برباعية نظيفة بالقاهرة ليتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن جزر القمر الوصيف وصاحب بطاقة العبور للأمم الأفريقية  .

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