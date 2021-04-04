حسام البدرى: الكلام عن وجود أزمة مع طارق مصطفى فارغ

تحدث حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر عن حقيقة وجود خلافات بينه وبين أعضاء فى الجهاز الفنى المعاون خاصة طارق مصطفى المدرب العام وذلك عقب التأهل لكأس الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون .





قال حسام البدرى فى حوار خاص لـ صدى البلد : هذا الأمر ليس منطقيا .. هل يعقل أن يتحدث البعض عن وجود خلاف بينى وبين طارق مصطفى المدرب العام مثلا .. شخصيتى لا تسمح بذلك وأنا من وافقت واخترت أعضاء جهازى وطارق شخصية محترمة وجميع أعضاء الجهاز اسرة واحدة ..للأسف اعتبر ذلك كلام فارغ .





وشدد البدرى على أن علاقته بجميع أفراد الجهاز الفنى رائعة والجميع يعمل على قلب رجل واحد من أجل النجاح وخدمة منتخب مصر .



