5 أشياء تحدث لك إذا كنت تأكل الكثير من اللحوم
على الرغم من أن اللحوم جزء مهم من النظام الغذائي ، إلا أن تناول الكثير منها قد يكون ضارًا بصحتك إليك ما يمكن أن يفعله الإفراط في تناول اللحوم، لجسمك وققا لموقع برايت سايد
1. حصوات الكلى.تحتوي البروتينات الحيوانية على الكثير من المركبات تسمى البيورينات . تتحلل هذه إلى حمض اليوريك ، وإذا كان لديك الكثير من هذا الحمض ، يمكن أن تصاب بحصوات الكلى . يمكنك تجنب ذلك عن طريق الحد من استهلاكك للحوم وأيضًا بشرب الكثير من الماء.
2. يمكن أن تصاب بالجفاف.
قد تشعر بالعطش أكثر من المعتاد. تحتاج كليتك إلى الماء لتخفيف أي سموم
3. يمكن أن تصاب بالإمساك.
تحتوي الأطعمة التي تعتمد على اللحوم على نسبة عالية من البروتين ، ولكنها لا تحتوي على الكثير من الألياف. عادةً ما تحصل على هذه الألياف من الفاكهة أو الخضار أو الحبوب الكاملة ، لذا تأكد من دمج جميع فئات الطعام هذه في نظامك الغذائي. يمكن أن يكون الإمساك وحركات الأمعاء المؤلمة من أولى العلامات على انخفاض كمية الألياف التي تتناولها.
4. هل يمكن أن تصاب بالصداع.
يمكن أن يسبب نقص الماء أيضًا الصداع. يتسبب في زيادة سماكة الدم ، مما يعني انخفاض تدفق الأكسجين إلى الدماغ. من ناحية أخرى ، تحتوي بعض المنتجات التي تحتوي على اللحوم مثل السلامي أو النقانق على النترات ، والتي يمكن أن تزيد من تدفق الدم إلى الدماغ.
5. يمكن أن يكون لديك مشاكل في القلب.
كلما زادت الألياف التي تتناولها في نظامك الغذائي ، زادت حماية قلبك. إذا كنت تأكل اللحوم في الغالب ، فلن يكون لديك مستوى عالٍ من الألياف.