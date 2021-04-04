مياه سوهاج تنظم لقاءات توعوية لترشيد الاستهلاك

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، عدد من اللقاءات التوعوية لرواد مراكز الشباب والرياضة ببرديس بمركز البلينا والحى القبلي بجرجا وروافع العيساوية بالمنشاة ومركز شباب مدينة سوهاج وذلك بهدف تنمية وعى الشباب وتكوين ثقافة واسعة لديهم عن قضايا المياه.





وقال اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب إنه تم تعريف المشاركين بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة.







