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برلمان

طلب إحاطة لإعادة فتح باب تلقي طلبات مشروع «جمعيتي»

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:11 م
النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى
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معتز الخصوصى
وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، طلب إحاطة إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لإلغاء قرار وقف قبول طلبات المواطنين في مشروع "جمعيتي".

وقالت «متى»، في طلبها، إن مشروع «جمعيتي» التابع لوزارة التموين، يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي ساعدت الكثير من الشباب على إيجاد فرص عمل، لترفع من مستوى معيشتهم وتفتح لهم أبواب الرزق، في ظل وقف باب التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، والذي يأتي في إطار خطة الدولة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت «متى»، إن تنفيذ 6 مراحل للمشروع على مدار أربع سنوات منذ عام 2016 إلى 2020، أسفرت عن فتح 6 آلاف منفذ، وهو ما ساهم في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل لشبابنا، حيث أن كل منفذ يوفر نحو 3 فرص عمل مباشرة، كما ساهم في تغطية المناطق الأكثر احتياجا في محافظات الدلتا وصعيد مصر، بمنافذ سلعية ثابتة، وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة.

وأكملت «عضو البرلمان» قبل أن نتفاجأ بصدور قرار من وزير التموين، بوقف باب تلقي أي طلبات من المواطنين منذ عام 2020، وهو ما أغلق الباب أمام شبابنا الراغب في مصدر رزق شريف.

ولفتت إلى أن قرار وقف تلقي أي طلبات في مشروع "جمعيتي" يفتقد الصواب، ويحتاج إلى إعادة نظر من جديد، حيث أغلق الباب أمام أصحاب المشروعات الصغيرة، ويخالف توجيهات الدولة بالتيسير على الشباب، ودعم مشروعاتهم.
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