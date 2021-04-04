متحف الحضارة: نعرض أقدم هيكل عظمي يرجع للعصر الحجرى.. فيديو

قال باسم فاروق، أمين المتحف القومى للحضارة، إن المتحف به جناح لعصر ما قبل التاريخ أو ما يسمى بالعصر الحجرى، ويشمل الأشياء التى كانت تستخدم فى الحياة اليومية لهذا العصر، كما يعرض به أقدم هيكل عظمى من نزلة خاطر ويرجع إلى أكثر من 35 ألف سنة قبل الميلاد.





وأضاف أمين المتحف القومى للحضارة، خلال لقاء خاص على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه معروض السكاكين فى العصر الحجرى، وبه أدوات الزراعة فى العصر القديم كما يوجد الاوانى التى كان يتم جمع الغلة فيها، بالإضافة إلى الأدوات التى كان يتم صناعة الخبز به.





وتابع أن الكاتب المصرى كان يسجل عدد الخبز الذى يكون فى المخزن، بحيث أن يكون كل شئ مسجل سواء دخول أو خروج.



