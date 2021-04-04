إشادة من نواب الشيوخ بنجاح الدولة فى تعويم السفينة الجانحة وموكب المومياوات الملكية

قال الفريق أسامة أحمد الجندى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إنه سيتحدث اليوم بمشاعر الفخر والاعتزاز التي تكلل كلماته تجاه مصر المحروسة دوما من كل سوء في ظل قيادتها السياسية المقدامة التي تتعامل بحكمة مع كافة الأزمات التي تتعرض لها البلاد، لاسيما بعد النجاح المبهر في تعويم السفينه الجائحة بقناه السويس، معربا عن فخرة بطاقم قناه السويس رئيسا وعاملين.





واضاف الجندي ، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن قناة السويس من أهم ركائز الأمن القومي وتعرضت لازمة غير عادية خلال الايام القليلة الماضية بجنوح السفينة، حٌبست فيها الانفاس في مصر والعالم، و شعر البعض أنها لن تنتهي بدون خسائر في الحمولة أو السفينة وقد تستمر عملية الانقاذ شهور، لكن تم تشكيل لجنة ازمة علي الفور بقناه السويس، وتم وضع حلول التعويم بجهود المصريين ومع استغلال الظروف المائية ليستمر العمل لمدة 7 ايام وبتوجيهات الرئيس ومساندة أجهزة الدولة والخبرات المصرية كللت الجهود بالنجاح، وما كان يبدو مستحيلا أصبح حقيقة.





وتابع الجندي، أن ما حدث يعد ملحمة جديدة من ملاحم قناه السويس، برجالها الثابتين ورجال الانقاذ، من خلال الخبرات التي اكتسبوها، ليثبتوا للعالم إننا قادرين تخطي الصعاب وجعل المستحيل حقيقة.





من جانبه أيضا اشاد النائب محمود بكري، عضو المجلس بنجاح تعويم السفينة الجائحة، ليخيب الله ظنون كل من إرادة التشكيك في قدرات أبناء مصر لتتحرك السفينة بأقل الخسائر، مضيفًا : "أراد الله أن يهب مصر منحة أكبر، فكنا محط أنظار العالم بالتأكيد أن مصر ذات قوه وتلهم العالم رغم الازمات، وكان الشعب قلبه مع دولته وخلف القيادة السياسية في إدارته الحكيمة.





واشار بكري، إلي أن تلك الحادثة جاءت بعد أن كنا نعبر بحر الاحزان في حادثة قطار السكك الحديد وفعلت مصر كل ما لديها، ولم تقصر أجهزة الدولة رغم الحملات الضارية.





واستطرد : " أرسلت مصر الاسطورة رسائل للعالم أكدت مصر أنها عصية علي السقوط وقادرة علي الردع والمواجهة حينما تضع خطوطها الحمراء إنما تؤكد مكانة الدولة المصرية، وأن المستقبل قادم لا محالة بإرادة سياسية وطنية بقيادة الرئيس الذي يستحق التقدير والاحترام والتبجيل".





كذلك قال النائب إبراهيم حجازي إن ما حدث في قناة السويس ليس بجديد فقد حدث منذ 65 عام عندما أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناه السويس لينسحب كل المرشدين لكن ملحمة قام بها ضباط الكلية البحرية فقد اشتغلوا ليل نهارا ولم تتوقف القناه يوما، مضيفًا : " بنفس الثقة واليقين والقدرات، السفينة، ورغم أن البعض كان يتوقع أن تأخذ السفينة الجانحة وقت أكبر، وكان التربص وريحه الشماته في التقارير ظاهرة لكن اراد الله في 6 أيام أن يحدث إنجاز لم يحدث من قبل".





وطالب البرلماني، الإعلام باسترجاع هذه الأمور، مضيفا ً: " البلد دي مش جاية صدفة، لدينا اصاله وشموخ".





وعقب النائب ابراهيم حجازي علي حفل نقل المومياوات بالأمس، موجها الشكر للحكومة لاسيما وان الحفل يدرس من كل النواحي، قائلًا : الأوركسترا كانت عالمية، و ميدان التحرير ، كان المشهد يدمع العينين فخرا".





واستطرد عضو المجلس قائلًا : الحرب كبيرة علينا، ومحدش يقول مفيش مؤامرة مفيش حد سابينا في حالنا، لكننا قادرين علي مواجهة التحديات، ورقابتها كانت طايلة السماء من المشهد المبهر بالأمس".





" الأمة العظيمة لا تجنح إطلاقا ومصر دائما أمة عظيمة" بهذه الكلمات أعرب النائب عبد المنعم سعيد، عن فخرة الناجح المصري في تعويم السفينة الجانحة، مشيرًا إلي أن المشهد كان باهرا لنا وللعالم أجمع.





وقال عبد المنعم سعيد، "أمامنا مسيرة مستمرة لبناء هذا البلد العظيم، ربما نواجه مشكلات لكننا قادرين علي التعامل معها وتصحيح الاخطاء، وخلق القدرات التي تستطيع تجاوز العقبات"





وأثنى البرلماني علي حفل المومياوات الملكية المبهر، بقوله : " بالأمس لم نكن نتحدث عن العظمة أو التاريخ إنما رأيناه يمشي علي قدميه امامنا، قدمنا عملا يرتقي للمستوى العالمي، وكل من قرأ الصحافة العالمية اليوم يري تبجيلا للقدرة المصرية".