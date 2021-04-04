من المساجد الإسماعيلية .. انطلاق حملات توعية بأهمية التسجيل لتلقي لقاح كورونا









اطلقت صحة الاسماعيلية حملات توعية للمواطنين، باهمية التسجيل لتلقي لقاح كورونا، من خلال المساجد، كاحد المنابر التوعوية في مصر.

وكشفت مصادر رسمية، في تصريحات خاصة، جهود القيادات الصحية بالإسماعيلية للتوعية بفيروس كورونا متمثلة بادارة الثقافة الصحية والاعلام.





و من جهته عقد محمد ابراهيم محمد ابوسمرة، ممثل اعلامي بصحة الاسماعيلية، ندوة بمسجد فهد السيف، باحد مراكز المحافظة، تناول خلالها الحديث عن فيروس كورونا وكيفية انتقاله واعراضه وطرق الوقاية منه والتعقيم وكيفية رفع كفاءة جهاز المناعة لمواجة الفيروس المستجد، وتعريف الجمهور بكيفية التسجيل للقاح من خلال موقع الوزارة الالكتروني.





وكانت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، أعلنت بداية عمليات تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد، على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل، ضمن خطة الدولة للتصدي لوباء كوفيد-19، وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة.