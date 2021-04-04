قوانين رادعة وتعريفات صريحة.. أهم النقاط في قانون الري الجديد

قال المهندس أحمد عبد العزيز، عضو المكتب الفني لوزير الري، إن أن مصر حاليا من الدول التي تعيش تحت خط الفقر المائي، وبالتالي لابد من تشريع قانون يواكب الري الذكي ومشروعات الدولة في التبطين.





وأضاف المهندس أحمد عبد العزيز ، خلال لقاءه لـ برنامج "صباح الخير يامصر" على فضائية الأولى، أن القانون الجديد يتكون من عشرة أبواب ، و127 مادة قانونية ، وتشمل الأبواب على منع بعض المخالفات وتعريفات صريحة لمجرى ماء النيل وغيرها من التعريفات لمنع الإلتبسات عند تطبيق القانون .





وتابع: نحاول نستخدم أجهزة تحكم والمحافظة على الموارد المائية للأجيال المستقبلية ، ومن ضمن القانون حظر الردم في نهر النيل ، والعقوبات تصل للحبس .





وأكد أن التعدى على مخرات السيول من ضمن العقوبات الرادعة التي يضعها القانون ويجرمها .