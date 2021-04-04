عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

موكب المومياوات.. ليلة ملكية فى تاريخ القاهرة.. فيديوجراف

موكب المومياوات الملكية
موكب المومياوات الملكية

في حفل تابعه المصريون والعالم أجمع، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن فخره باستقبال موكب نقل المومياوات الملكية بعد رحلته من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية الذي افتتحه الرئيس بمنطقة الفسطاط.


موكب نقل المومياوات الملكية لاقى ردود فعل عالمية أشادت بروعة التنظيم والإخراج وأداء الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو نادر عباسي ومشاركة العديد من نجوم ونجمات التمثيل، في مقدمتهم الفنانة يسرا والفنانة نيلي كريم وأحمد السقا وأحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد حلمي ومنى زكي والتونسية هند صبري.


وكتبت انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، عبر «فيسبوك»: «تحتفي مِصرُ اليوم بحدثٍ استثنائي فَريدٍ من نوعِه، نقل المومياوات الملكية إلى المُتحف القومي للحضارة بمدينة الفسطاط، في مشهدٍ يعبر عن عظمة تلك الحضارة العريقة التي قدَّمت ومازالت للإنسانيةِ إرثًا فريدًا ومتنوعًا، يُساهِمُ في تقدُّمها وازدِهارها».


ولمزيد من التفاصيل حول موكب المومياوات الملكية .. شاهد الفيديوجراف التالي:


اقرأ أيضا: منى زكي ونيللي كريم ويسرا الأبرز.. تعرف على أسرار أناقة النجمات في موكب نقل المومياوات الملكية


ترشيحاتنا

زاهي حواس يحسم الجدل ويكشف سر جمال شعر الملكة تي

تعليق يسري نصر الله بعد حصوله على لقاح كورونا

حقوق النواب تتفقد مشروعات حياة كريمة بالصعيد: سوهاج يتوفر بها فرص استثمارية واعدة..ومطالب بطرح حوافز لتشجيع الاستثمار

موجز السوشيال: محمد رمضان يستعرض سياراته.. وشريف منير في غرفة العمليات

رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق يكشف تورط إسرائيل فى مخطط ضد المملكة

مجلة فرنسية: موكب المومياوات عرض غير مسبوق لملوك الفراعنة في شوارع القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من الكاف بشأن مباريات الجولة الأخيرة لمجموعات أبطال أفريقيا

مستشار السيسي يكشف تفاصيل الموجة الثالثة لكورونا والأعراض الجديدة.. فيديو

صدمة لـ الزمالك.. مدرب الترجي يستبعد 3 نجوم من مواجهة مولودية الجزائر"خاص"

لميس الحديدي عن إيقاف مسلسل "الملك": قرار محترم ومسؤول

أغلق بالشمع الأحمر.. حسن شاكوش يخالف القانون ويفتتح كوفي شوب بدون ترخيص

مذبحة في بيراميدز نهاية الموسم .. رحيل كل اللاعبين الكبار

الكويت.. قرار عاجل بشأن محاكمة الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية والدفاع السابق

شاهد.. أول رد من سوسن بدر بعد الجدل المثار لعدم اختيارها فى موكب المومياوات الملكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

د. عبد الرحمن نصر نصار يكتب: «النار»

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: النَّفْخَةُ (قصيدة شعر)

المهندس محمد المنزلاوي يكتب: فخور ببلدي

داليا السواح تكتب: مصر تبهر العالم

المزيد