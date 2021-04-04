موكب المومياوات.. ليلة ملكية فى تاريخ القاهرة.. فيديوجراف

في حفل تابعه المصريون والعالم أجمع، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن فخره باستقبال موكب نقل المومياوات الملكية بعد رحلته من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية الذي افتتحه الرئيس بمنطقة الفسطاط.







موكب نقل المومياوات الملكية لاقى ردود فعل عالمية أشادت بروعة التنظيم والإخراج وأداء الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو نادر عباسي ومشاركة العديد من نجوم ونجمات التمثيل، في مقدمتهم الفنانة يسرا والفنانة نيلي كريم وأحمد السقا وأحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد حلمي ومنى زكي والتونسية هند صبري.







وكتبت انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، عبر «فيسبوك»: «تحتفي مِصرُ اليوم بحدثٍ استثنائي فَريدٍ من نوعِه، نقل المومياوات الملكية إلى المُتحف القومي للحضارة بمدينة الفسطاط، في مشهدٍ يعبر عن عظمة تلك الحضارة العريقة التي قدَّمت ومازالت للإنسانيةِ إرثًا فريدًا ومتنوعًا، يُساهِمُ في تقدُّمها وازدِهارها».







ولمزيد من التفاصيل حول موكب المومياوات الملكية .. شاهد الفيديوجراف التالي:





اقرأ أيضا: منى زكي ونيللي كريم ويسرا الأبرز.. تعرف على أسرار أناقة النجمات في موكب نقل المومياوات الملكية