رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

ناشد رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، سلطات الدولة إقالة وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل من منصبه لوقف تجاوزاته.









وأكدوا أن الإعلام المصرى سيظل كتلة صلبة متوحدة تدافع عن المجتمع المصرى وتنوعه وتحفظ قيمه وثوابته، وأن الإعلام المصرى يقف فى طليعة الصفوف مقدما كل جهد ودعم بإخلاص وتفان لمصر وشعبها وقيادتها المصرية.







