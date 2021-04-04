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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مهندسي الإسكندرية: متحف الحضارة المصرية تعبير صادق عن تاريخ مصر العظيم

الدكتور محمد هشام
الدكتور محمد هشام سعودى

تقدم مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة بالتهنئة لمصر وشعبها  والعالم بمناسبة افتتاح المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو الحدث التاريخى الاكبر الذى تابعه العالم بإبهار فى احتفالية مهيبة لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط بحفل مشرف يليق بعظمة الحضارة المصرية.


وأكد الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، أن هذا الحدث التاريخى والانجاز الكبير أهم انجازات الدولة المصرية فى قطاع السياحة والآثار وذلك ضمن الانجازات التنموية المتتالية والاهتمام بالدولة المصرية ومواردها.

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وأضاف أن هذا الحدث  المتميز  تابعه  المصريين والعالم بشغف واعتزاز  بالحضارة المصرية القديمة وعظمه الأجداد فى صناعه الأمجاد والتاريخ.

وأشار إلى أن هذا الحدث، ذاكرة امة ذات حضارة تفخر بها وسيعود بالنفع على السياحة خلال الفترة القادمة لتصبح مصر هى القبلة الأولى للسياحة فى العالم.

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