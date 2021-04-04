بعد افتتاح موكب المومياوات الملكية.. مصر تخطط لزراعة نصف مليون شتلة مانجروف سنويا بالبحر الأحمر.. فوائد اقتصادية متعددة للمشروع.. يعطي قيمة مضافة.. ويحد من تغير المناخ

أكاديمية البحث العلمي : التوسع في الغابات يخدم السياحة البيئية

«نقيب الزراعيين»: فوائد اقتصادية متعددة للمشروع

المشروع يعطي قيمة مضافة من التوسع في زراعات المانجروف









أجرى الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، والأستاذ في مركز بحوث الصحراء ورئيس الفريق البحثي لمشروع زراعة غابات المانجروف الممول من أكاديمية البحث العلمي، جولة تفقدية لمناطق عمل المشروع بمحافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن خطة التوسع في أعمال الاستزراع لشتلات المانجروف بالمنطقة للاستفادة من الترويج السياحي لموكب المومياوات الملكية الذي أقيم أمس، السبت، في احتفال مهيب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والتنسيق بين مشروعات السياحة الثقافية والسياحة البيئية.











وتشارك وزارتا الزراعة والبحث العلمي في الاحتفالية بالتوسع في مشروع التوسع في غابات المانجروف في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.











وقال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، في تصريحات صحفية اليوم، الأحد، إن مصر تعد من أوائل الدول في العالم والمنطقة العربية التي اهتمت بحماية وصون غابات المانجروف بتنفيذ مشروعات تنموية لاستزراع غابات المانجروف وزيادة مساحتها على ساحل البحر الأحمر وخليج العقبة بمصر بالتنسيق مع محافظي البحر الأحمر وجنوب سيناء.









وأوضح أنه يتم حاليا تنفيذ مشروعات اقتصادية عالية القيمة الاقتصادية وتساعد في التنشيط السياحي والبيئي، مشيرا إلى أ ن الأكاديمية تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية تطبيفية لها مردود وطني واجتماعي واقتصادي، مشيرا إلى أن مشروع غابات المانجروف يساهم في الحفاظ على الموارد النباتية بالمناطق الصحراوية والساحلية لخدمة أهالي هذه المناطق وتوفير فرص عمل لهم وتحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.











وشدد «صقر» على أهمية الحفاظ على غابات المانجروف بالتعاون التنسيق مع وزارتي الزراعة البيئة ومحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، مشيرا إلى أن المشروع البحثي يركز على الجانب التطبيقي للعلوم بهدف تحقيق أعلى عائد اقتصادي يخدم الاقتصاد الوطني، جنبا إلى جنب مع تحسين الأوضاع البيئية في المناطقة المستهدفة والتحول نحو تشجيع السياحة البيئية عقب تخفيف الإجراءات للوقاية من كورونا وعودة السياحة وفقا للضوابط التي تحددها الدولة، لافتا إلى أن المشروع يعطي قيمة مضافة من التوسع في زراعات المانجروف في تربية النحل وإنتاج العسل المتميز من ناحية الجودة.









وأضاف أن مشروع التوسع في غابات المانجروف يمكنه الاستفادة من هذه الأشجار باعتبارها بيئة جيدة لتربية النحل وإنتاج أنواع من العسل الفاخر الذي يضيف قيمة اقتصادية كبيرة لهذه الغابات ويوفر فرص عمل، موضحا أن المشروع هو إحدى أدوات حماية الشواطئ في المنطقة المستهدفة من الآثار السلبية لارتفاع منسوب مياه البحر الناتج عن التغيرات المناخية.









من جانبه، قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين والأستاذ في مركز بحوث الصحراء ورئيس الفريق البحثي للمشروع، إنه يجري تنفيذ مشروع لإكثار والتوسع في مساحات المانجروف بساحل البحر الأحمر، كأحد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف مشروعات السياحة البيئية، والاستفادة من المحميات الطبيعية في تحقيق هذه الأهداف.









وأضاف أنه تمت مضاعفة المشاتل لإكثار غابات المانجروف بمناطق سفاجا – حماطة – شلاتين بمحافظة البحر الحمر، ومحمية "نبق" بمحافظة جنوب سيناء لإنتاج حوالى 25 ألف شتلة مانجروف فى العروة الواحدة بمعدل عروتين سنويا، بإجمالي 300 ألف شتلة خلال فترة المشروع بإجمالي مساحة مستهدفة تصل إلى 500 فدان والعمل على زيادة هذه المساحات لاستيعاب أكثر من 500 ألف شتلة مانجروف سنويا.











وأوضح «خليفة» أن غابات المانجروف تساهم في توفير الأمن الغذائي للمجتمعات المحلية بالإضافة لإنتاج أصناف مختلفة من الأسماك وسلع وخدمات الغابات ومصائد الأسماك المستدامة وكذلك السياحة البيئية.









وأشار إلى أن الدراسات العلمية توضح أن غابات المانجروف تخزن الكربون بنسبة من 3-4 مرات أكثر من الغابات الاستوائية، وهو ما يطلق عليه الكربون الأزرق، ويقدر معدل التدهور السنوي لغابات المانجروف على مستوى العالم بحوالي 1% سنويا.









ولفت إلى أنه لأول مرة في مصر يتم تطبيق أول نموذج للمشروعات الصغيرة داخل المحميات توفر مشروعات وتوفر فرص عمل مستدامة تراعي البعد البيئي والاجتماعي، من خلال تربية النحل لإنتاج أجود أنواع عسل النحل اعتمادا على غابات المانجروف في محافظة البحر الأحمر.











وأوضح نقيب الزراعيين أن المشروع يستهدف تدريب وتأهيل الأهالي حول مناطق المحميات الطبيعية، مشيرا إلى أن تنفيذ أعمال التوسع في زراعة غابات المانجروف على ساحل البحر الأحمر يتم من أجل تعظيم إمكانياتها الاقتصادية والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على منطقة البحر الأحمر، وتحويل المنطقة إلى أحد المقاصد السياحية بعد التعافي من تداعيات فيروس كورونا، حيث يعد العسل أحد مخرجات مشروع إعادة التأهيل البيئي واستزراع غابات المانجروف.









وأشار «خليفة» إلى أن مشروع التوسع في غابات المانجروف يمكنه الاستفادة من هذه الأشجار باعتبارها بيئة جيدة لتربية النحل وإنتاج أنواع من العسل الفاخر الذي يضيف قيمة اقتصادية كبيرة لهذه الغابات ويوفر فرص عمل، موضحا أن المشروع هو إحدى أدوات حماية الشواطئ في المنطقة المستهدفة من الآثار السلبية لارتفاع منسوب مياه البحر الناتج عن التغيرات المناخية ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروعات تربية عسل النحل.









وأكد نقيب الزراعيين أن المشروع استطاع الاستفادة من مشروع تنمية غابات المانجروف بزيادة عدد خلايا النحل لإنتاج أفضل أنواع العسل لأنها تعد أحد المراعي المتميزة لتغذية النحل، لإنتاج أفخر أنواع عسل النحل في العالم والأغلى من ناحية القيمة الغذائية، فضلا عن أنه الأعلى سعرا في الأسواق الدولية.









وأوضح «خليفة» أن إقامة مناحل في هذه الغابات توفر فرص عمل جديدة وتسويق منتجات المشروع وإنتاج عسل ذي مواصفات قياسية من غابات المانجروف بعيدا عن الملوثات والمبيدات ويساهم في الحصول على منتجات عالية القيمة مثل حبوب اللقاح وإنتاج الغذاء الملكي وإنتاج طرود النحل وإنتاج الملكات العذارى من ذوي الأسعار المتميزة.