يتقاضون 140 جنيهًا شهريًا.. طلب إحاطة لإعادة النظر في أوضاع خطباء المكافأة

تقدمت سكينة عبدالسلام سلامة، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزير الأوقاف، لإعادة النظر في أوضاع خطباء المكافأة في وزارة الأوقاف.





وأضافت "سكينة سلامة"،فى بيان صحفى لها: "أن هناك أكثر من 3 آلاف إمام وخطيب بالمكافأة، تم تعيينهم من خلال مسابقة تابعة للوزارة، وحاصلين على كليات شرعية من جامعة الأزهر،ومنهم من تخطي العشر سنوات ولا يعملون في أي قطاع حكومي آخر، ويؤدون دورهم ورسالتهم السامية على أكمل وجه، انطلاقًا من دورهم تجاه بلدهم".





وتابعت:"أن الرواتب التي يحصلون عليها نظير عملهم لا تتناسب مع مهمتهم السامية، حيث يتقاضون راتب لا يتجاوز الـ 140 جنيهًا شهريًا، لا تكفل لهم أي مستوى معيشي لائق أو حياة كريمة".





وطالبت سكينة سلامة، وزير الأوقاف، بضرورة تعينهم لسد العجز في المساجد، إلى جانب تحسين أحوالهم المعيشية خاصة أنهم يتقاضون رواتب زهيدة شهريًا، مع العلم أنهم يعولون أسرًا ولديهم أبناء في جميع مراحل التعليم المختلفة، .ويعملون في مهن مختلفة لا تليق بهم و برجال الدين.