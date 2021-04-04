القبض على لص الهواتف المحمولة بعين شمس

أكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس قيام شخص بالتردد على دائرة القسم وعرض 2 هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية، أمكن ضبطه وتبين أن له معلومات جنائية، مقيم بالقليوبية.









وبمناقشته عن مصدر الهاتفين المضبوطين بحوزته أقر بسرقتهما من أحد الأشخاص بأسلوب "المغافلة".









وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، كما أقر بارتكابه 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المُستولى عليها لدى عميله (أحد الأشخاص، مقيم بالشرقية)، وتم بإرشاده ضبط "4 هواتف محمولة مجهولة المصدر – مبلغ مالى" بمسكنه، وأقر بأنها من متحصلات حوادث سرقة.







