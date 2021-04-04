إحباط ترويج 18 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء بروض الفرج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية والاستيلاء على أموال الدعم، حيث داهم رجال مباحث القاهرة مطحنا بروض الفرج عثر بداخله على ١٨ طن دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء.









وأمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.









تلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا من مباحث إدارة التموين بالقاهرة بتمكنهم بالاشتراك مع الجهات المعنية من ضبط ١٨ طن دقيق بلدي مدعم استخراج ٨٢%، بحوزة مدير مطحن، كائن بروض الفرج، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم استخراج ٨٢% والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.







