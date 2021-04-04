من كواليس نسل الأغراب.. ماجد المصري يتألق في أحدث ظهور له برفقة كرارة والسقا

نشر الفنان ماجد المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة من كواليس تصوير "نسل الأغراب".









وعلق ماجد المصري: "مع العالمي أحمد السقا وحبيب قلبي باشا مصر أمير كرارة، كواليس نسل الأغراب، إخراج الجامد محمد سامي، ألف مبروك".









مسلسل "نسل الأغراب" من المقرر عرضه في السبق الرمضاني القادم 2021، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إنجي المقدم، فردوس عبد الحميد، دياب، ، أحمد صلاح السعدني، هبة مجدي، إدوارد، محمد مهران، محمد جمعة، أحمد فهيم، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش.









المسلسل من إنتاج سينرجي للإنتاج الفني (تامر مرسي)، تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي عن قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري.



