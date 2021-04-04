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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

4 ليالى لباليه دون كيشوت بالمسرح الكبير

صدى البلد

 تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى ارمينيا كامل العرض الشهير دون كيشوت من إخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل وبمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، وذلك لمدة أربع ليالى متتالية تبدأ فى الثامنة مساء الثلاثاء، الأربعاء، الخميس والجمعة 6 ، 7 ، 8 ، 9 أبريل على المسرح الكبير . 

الباليه تصميم ماريوس بيتيبا والموسيقى لودفيج مينكوس ومستلهم من رواية شهيرة تحمل نفس الاسم للكاتب الاسبانى ميجول ثربانتس وتدور احداثه حول دون كيشوت الفارس النبيل غريب الاطوار الذى يحلم بحبيبته دولسينا حيث يطلب من خادمه سانشو الاستعداد للقيام برحلة طويلة للبحث عنها واثبات بطولته الزائفة واثناء الرحلة يلتقى بالفتاة كيترى والفتى الفقير بازيل ويلجأن له لمساعدتهما فى الزواج رغم رفض لورينزو والد الفتاة وتتوالى الاحداث وينجح دون كيشوت فى اقناع الوالد بالموافقة على زواج كيترى وبازيل ثم يواصل رحلته للبحث عن محبوبته الغائبة .

الجدير بالذكر أن فرقة باليه اوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه وقام بتدريب أعضائها خبراء من الاتحاد السوفيتي وقدمت أولى عروضها فى نفس عام تأسيسها وتأثرت فى بداياتها بالباليه الروسي والكلاسيكي ثم برزت ضرورة البحث عن شخصية متميزة للفرقة تحفظ هويتها بالإضافة إلى تقديم العروض المعاصرة فبدأ ظهور الخط المعاصر فى أعمال الفرقة من خلال مخرجين ومصممى رقصات مصريين ، واصبحت احد فرق المركز الثقافي القومي ( دار الاوبرا المصرية ) عام 1991 ومنذ ذلك الحين قدمت العديد من الباليهات العالمية الكاملة وقامت بجولات فنية فى مختلف دول العالم منها المكسيك، فرنسا، إنجلترا، أيرلندا، كوريا، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين ، جمهورية التشيك، إيطاليا، تركيا، لبنان، الأردن، كندا وروسيا ويضم ريبرتوارها العديد من العروض الكلاسيكية العالمية منها كسارة البندق ، سبارتاكوس ، بحيرة البجع وغيرها .

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