بعد مقتل سيدة وابنها بالساطور.. أمن المنيا يتحفظ على كاميرات المراقبة لكشف هوية القاتل

تحفظت أجهزة الأمن بالمنيا على كاميرات المراقبة الموجودة بمنطقة حي شرق مدينة بني مزار بشمال المحافظة، محيط مسرح جريمة مقتل سيدة وطفلها على يد سائق توك توك، لتفريغها وفحصها.









وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم بقتل سيدة وطفلها في أحد شوارع مدينة بني مزار، في ظروف غامضة، قبل هروب القاتل من موقع الجريمة التي يبذل رجال المباحث جهودًا مكثفة لكشف ملابساتها.









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وأمرت النيابة العامة باستدعاء عدد من أهالي المنطقة التي شهدت الحادث ببني مزار، واستدعت زوج المجني عليها "أ. ص" لاستماع أقواله.









كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، بورود إشارة من العقيد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة بني مزار، بوقوع حادث قتل لسيدة وطفلها داخل المدينة.









وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليها تدعى "مريم"، في العقد الرابع من عمرها، وابنها "كاراس" في العقد الثاني من عمره، وأنهما قتلا على يد سائق "توك توك"، وتم إيداع الجثتين بمشرحة مستشفى بني مزار العام، تحت تصرف النيابة العامة، لحين إصدار تقرير الطبيب الشرعي ومفتش الصحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.









وتكثف إدارة البحث الجنائي ومباحث شرطة بني مزار جهودها للوقوف على أسباب هذا الحادث، وضبط مرتكب الواقعة.









وكانت التحريات الأولية توصلت إلى أن المتهم قتل ربة المنزل وطفلها بسلاح أبيض "ساطور"، وفرّ هاربًا، ولم يتم معرفة سبب الواقعة، ويجري تحديد هوية المتهم وضبطه.







