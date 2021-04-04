صور.. مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء العراقي في الإمارات

جرت في قصر الوطن بالامارات، اليوم الاحد، مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.





وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء وفق وكالة الانباء العراقية، أن "مراسم الإستقبال الرسمي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرت في قصر الوطن بدولة الامارات العربية المتحدة، من قبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة في دولة الامارات".





وأضاف البيان، انه "جرى خلال الاستقبال الرسمي عزف النشيد الوطني العراقي والنشيد الوطني الاماراتي وتفتيش حرس الشرف، واطلاق 21 اطلاقة مدفعية ترحيبية، اضافة الى مرافقة كوكبة الخيالة عجلة رئيس مجلس الوزراء".





وتابع، ان "الكاظمي، يجري زيارة رسمية الى دولة الامارات العربية المتحدة، يبحث فيها تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين، الى جانب بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك.





وكان في استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق له، في مطار ابو ظبي الشيخ محمد بن زايدآل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة في دولة الامارات العربية المتحدة، ووزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي.