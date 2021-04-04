عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خائن الأمانة .. موظف يسرق خزينة شركة اتصالات بالمقطم

المتهم
المتهم

لم يجد موظف باحدي شركات الاتصالات بالمقطم وسيلة للتخلص من أزمته المالية سوي قيامه بسرقة خزينه شركته ، الا أن رجال الشرطة كانوا له بالمرصاد ونجحوا فى كشف الواقعة وضبط المتهم ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وباشرت النيابة التحقيق مع المتهم . 

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث قسم شرطة المقطم يفيد ورود بلاغ من مدير فرع إحدى شركات الإتصالات الكائن بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل فرع الشركة محل عمله .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التي اشرف عليها اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة موظف بفرع الشركة محل البلاغ ، مقيم بدائرة القسم، أمكن ضبطه.

 وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ،كما أقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالشركة محل الواقعة ومروره بضائقة مالية إختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها .
وتمكن من الإستيلاء على مفاتيح الشركة ، وإصطناع نسخة منها بإحدى ورش تصنيع المفاتيح ، ثم توجه لفرع الشركة عقب غلقه وإنصراف العاملين ، وتمكن من الدخول والإستيلاء على المبلغ المالى ولاذ بالفرار ،
وأضاف المتهم بقيامه بإيداع المبلغ المالى المُستولى عليه بحسابه الشخصى بإحد البنوك ، وبإستدعاء المُبلغ إتهمه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ترشيحاتنا

زاهي حواس يحسم الجدل ويكشف سر جمال شعر الملكة تي

تعليق يسري نصر الله بعد حصوله على لقاح كورونا

حقوق النواب تتفقد مشروعات حياة كريمة بالصعيد: سوهاج يتوفر بها فرص استثمارية واعدة..ومطالب بطرح حوافز لتشجيع الاستثمار

موجز السوشيال: محمد رمضان يستعرض سياراته.. وشريف منير في غرفة العمليات

رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق يكشف تورط إسرائيل فى مخطط ضد المملكة

مجلة فرنسية: موكب المومياوات عرض غير مسبوق لملوك الفراعنة في شوارع القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من الكاف بشأن مباريات الجولة الأخيرة لمجموعات أبطال أفريقيا

مستشار السيسي يكشف تفاصيل الموجة الثالثة لكورونا والأعراض الجديدة.. فيديو

صدمة لـ الزمالك.. مدرب الترجي يستبعد 3 نجوم من مواجهة مولودية الجزائر"خاص"

لميس الحديدي عن إيقاف مسلسل "الملك": قرار محترم ومسؤول

أغلق بالشمع الأحمر.. حسن شاكوش يخالف القانون ويفتتح كوفي شوب بدون ترخيص

مذبحة في بيراميدز نهاية الموسم .. رحيل كل اللاعبين الكبار

شاهد.. أول رد من سوسن بدر بعد الجدل المثار لعدم اختيارها فى موكب المومياوات الملكية

الكويت.. قرار عاجل بشأن محاكمة الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية والدفاع السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

د. عبد الرحمن نصر نصار يكتب: «النار»

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: النَّفْخَةُ (قصيدة شعر)

المهندس محمد المنزلاوي يكتب: فخور ببلدي

داليا السواح تكتب: مصر تبهر العالم

المزيد