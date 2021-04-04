خائن الأمانة .. موظف يسرق خزينة شركة اتصالات بالمقطم

لم يجد موظف باحدي شركات الاتصالات بالمقطم وسيلة للتخلص من أزمته المالية سوي قيامه بسرقة خزينه شركته ، الا أن رجال الشرطة كانوا له بالمرصاد ونجحوا فى كشف الواقعة وضبط المتهم ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وباشرت النيابة التحقيق مع المتهم .





تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث قسم شرطة المقطم يفيد ورود بلاغ من مدير فرع إحدى شركات الإتصالات الكائن بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل فرع الشركة محل عمله .





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التي اشرف عليها اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة موظف بفرع الشركة محل البلاغ ، مقيم بدائرة القسم، أمكن ضبطه.





وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ،كما أقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالشركة محل الواقعة ومروره بضائقة مالية إختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها .

و تمكن من الإستيلاء على مفاتيح الشركة ، وإصطناع نسخة منها بإحدى ورش تصنيع المفاتيح ، ثم توجه لفرع الشركة عقب غلقه وإنصراف العاملين ، وتمكن من الدخول والإستيلاء على المبلغ المالى ولاذ بالفرار ،

