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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان "سكن مصر" بالتجمع للمسؤولين: محولات الكهرباء ستسبب لنا الأمراض

صدى البلد

ارسلت القارئة بوسي حازم شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررة من وجود محولات كهرباء بسكن مصر .

وقالت حازم في شكواها نعاني نحن سكان سكن مصر التجمع  مسلسل 8 مرحلة اولي التجمع الثالث القاهرة الجديدة من وجود  غرف كهرباء بجوار عمارة 14 وعمارة 6 وعمارة 1 مما يمكن أن تتسبب في أضرار جسيمة لسكان المنطقة.

وناشدت المسؤلين بنقل غرف الكهرباء وذلك لما تشكله وجودها من خطر على سلامة العمائر وكذلك وجود السكان بالقرب من محولات للجهد المتوسط يتسبب فى مرض السرطان بسبب التيارات الدواميه المنبعثة من المحولات 
برجاء الاستجابة ونقلها. 

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360. 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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