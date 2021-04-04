سكان "سكن مصر" بالتجمع للمسؤولين: محولات الكهرباء ستسبب لنا الأمراض

ارسلت القارئة بوسي حازم شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررة من وجود محولات كهرباء بسكن مصر .





وقالت حازم في شكواها نعاني نحن سكان سكن مصر التجمع مسلسل 8 مرحلة اولي التجمع الثالث القاهرة الجديدة من وجود غرف كهرباء بجوار عمارة 14 وعمارة 6 وعمارة 1 مما يمكن أن تتسبب في أضرار جسيمة لسكان المنطقة.





وناشدت المسؤلين بنقل غرف الكهرباء وذلك لما تشكله وجودها من خطر على سلامة العمائر وكذلك وجود السكان بالقرب من محولات للجهد المتوسط يتسبب فى مرض السرطان بسبب التيارات الدواميه المنبعثة من المحولات

برجاء الاستجابة ونقلها.





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