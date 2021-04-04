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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التضامن: نستهدف التأهيل النفسي للأطفال الأيتام من أجل مستقبل مشرق ..فيديو

صدى البلد

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لديها 520 مؤسسة للأيتام و79 مؤسسة للأعاقة بخلاف مؤسسات الأطفال بلا مأوى، مؤكدة أنه من واجب وزارة التضامن الاجتماعى توفير المناخ الآمن لهؤلاء الاطفال.

وأضافت القباج، ، خلال لقاء خاص على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه يتم تطوير مؤسسات الرعاية بشكل يرتقى لمستوى القطاع الخاص بكل ما فيه من انشطة ثقافية وترفيهية ورياضية، مشيرة إلى أنه سيتم عمل مسارح وملاعب لتطوير وتنمية الأطفال على كافة المستويات.

وأوضحت أنه يتم العمل على تربية وتطوير مهارات الأطفال لتنميتهم وتنشئتهم تنشئة سليمة.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم عمل دور رعاية تليق بالأطفال وتليق بتنشئتهم تنشئة صالحة وجيدة، كما أكدت إطلاق منصة للمفقودين وتوفير وحدات سكنية لخريجي دور الرعاية المختلفة.

وأوضحت أن الوزارة تستهدف التأهيل النفسي للأطفال الأيتام من أجل مستقبل مشرق، مضيفة  ندعم القطاع الخاص والجمعيات الاهلية لدعم الأطفال الأيتام.

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