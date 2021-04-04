شاهد.. ضبط مصنع لحوم بالقطامية بدون ترخيص بداخله 2 طن أغذية فاسدة

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط مصنع لحوم بالقطامية بدون ترخيص بداخله نحو ٢ طن أغذية مجهولة المصدر.









تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة التحقيق.









وكان اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، تلقى إخطارا من مباحث إدارة التموين بالقاهرة يفيد بضبط 800 كيلو كبدة و600 كيلو لحوم و200 دوش و250 كيلو حواوشى و200 كيلو سجق و350 كيلو كفتة، بحوزة المسئول عن مصنع لتصنيع اللحوم كائن بالقطامية، وتبين إدارته المصنع بدون ترخيص.









وبالفحص والتحري بإشراف اللواء محمد عبد الله، نائب مدير مباحث القاهرة، تبين حيازة المتهم كمية كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي بيانات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.







