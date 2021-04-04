نائبة بالشيوخ: "مدينة الدواء" ستجعل مصر مركزا إقليميا يجذب كبرى الشركات العالمية

أشادت الدكتورة رشا قلج عضو مجلس الشيوخ والرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك الدولية الخيرية، بالمشروعات القومية الصخمة التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي كانت آخرها مدينة الدواء المصرية "Gypto pharma"، قائلة:" فخورة جدا وسعيدة بافتتاح هذا المشروع الضخم والأكبر في الشرق الأوسط، الأمر الذي سيجعل مصر مركزا إقليميا يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية.





وأعربت "قلج" عن سعادتها البالغة بأهداف المشروع إذ يسعى إلى توفير الدواء الآمن للمواطن بجودة عالية وبأسعار مناسبة، مشيرة إلى أن مدينة الدواء ستقوم بتصنيع لقاحات فيروس كورونا وأدوية الأمراض المزمنة، ما يعود بالنفع على المواطنين في ظل تفشي وباء كورونا حول العالم، مُشيدة بتوجيهات الرئيس السيسي على ضرورة أن يكون المنتج الدوائي عالي الجودة، بدءًا من تغليف عبوة الدواء نفسها، بوضع علامة مميزة على المنتج بحيث لا يمكن العبث بها.







