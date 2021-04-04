امرأة منتقبة تلقي طفلا حديث الولادة داخل كرتونة برمسيس
يكثف رجال مباحث القاهرة جهودهم لكشف غموض العثور على طفل رضيع داخل "كرتونة" بميدان رمسيس.
وتم تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتتبع خط سير المتهمة.
بداية اكتشاف الواقعة كانت عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحد المنشورات، يفيد بالعثور على طفل بشارع نجيب الريحاني بميدان رمسيس، وبمراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان ظهرت سيدة ترتدي النقاب وهي تضع الطفل بجانب الطريق وتهم بالانصراف، وتبين أن الطفل حديث الولادة وتم إيداعه فى دار رعاية لحين التوصل لأسرته.