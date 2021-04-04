امرأة منتقبة تلقي طفلا حديث الولادة داخل كرتونة برمسيس

يكثف رجال مباحث القاهرة جهودهم لكشف غموض العثور على طفل رضيع داخل "كرتونة" بميدان رمسيس.









وتم تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتتبع خط سير المتهمة.





