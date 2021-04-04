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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محافظ الإسكندرية لوفد البرلمان : الشباب الأقدر على الإدارة

وفد لجنة الشباب والرياضة
وفد لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان مع محافظ الاسكندرية

قال الدكتور محمد الشريف ، محافظ الاسكندرية : إن الشباب هم الأقدر على الإدارة الفترة المقبلة، باعتبارهم يمثلون القطاع الأكبر داخل شريحة المجتمع المصري.

جاء ذلك خلال استقباله وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة ، والذي يزور المحافظة لتفقد عدد من مراكز الشباب.

وأكد محافظ الإسكندرية أن الاندية الموجودة في نطاق المحافظة تعد من أكبر الاندية في مصر ، منها علي سبيل المثال لا الحصر ، نادي  الاتحاد والاولمبي وسبورتنج والصيد ، وجميعها لها تاريخ كبير في خريطة الحياة الرياضية.

وأشار إلي أن استاد الاسكندرية ، تم تطويره للدرجة التي جعلته افضل من استاذ القاهرة ، مؤكدا ان الصالة المغطاة  بالاستاد تحتاج الي 80 مليون جنيه ، حتي تكتمل كافة الانشاءات به .

وأوضح أن استاد الإسكندرية، رمز للمحافظة وتم إنشاؤه في العاصمة الثانية قبل استاد القاهرة ، وهو ما يتطلب تقديم الدعم اللازم لاستكمال الصالة المغطاة، لافتا إلى أن محافظة الإسكندرية تشهد جهد غير عادي على مستوى الاهتمام بمراكز الشباب .

ووجه المحافظ حديثه لرئيس لجنة الشباب بمجلس النواب قائلا :" نرحب بأي ملاحظات ستصدر عن تلك الزيارة وستكون محل اهتمام المحافظة ووزارة الشباب ".

وخلال اللقاء طرح النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح ، مشكلة تأخر الانتهاء من منشأت مركز شباب السيوفي 2 ، حيث تهرب المقاول المسئول عن تنفيذ المشروع ، مطالبا مسئولي وزارة الشباب بضرورة حل تلك الاشكالية .

ومن جانبه وعد اشوف البجيرمي ، مدير الادارة المركزية للهيئات الشبابية بحل تلك المشكلة في اسرع وقت ،لافتا الي ان الوزارة ستنتهي من جميع مراكز الشباب التي بدأ العمل فيها في الموعد المحدد مسبقا.

ومن المقرر  أن تتفقد اللجنة  برئاسة النائب محمود حسين ،عدد من  الاندية ومراكز الشباب بالمحافظة، منها مركز شباب العامرية ،برج العرب القديم ،مركز شباب الجزائر ،ومركز شباب بهيج.

وتابع :" اللجنة ستنهي زيارتها بتفقد  ستاد الاسكندرية ونادي الاتحاد السكندري والنادي الاولمبي ومركز شباب الانفوشي والسيالة وسموحة والجياد.

ويضم وفد لجنة الشباب  الذي  يترأسه النانب محمود حسين  رئيس اللجنة كلا من النائب حسام غالي امين سر اللجنة - درويش مرعي وحازم امام - محمد عمر و طارق السيد - ولاء عبدالفتاح - خالد بدوي - هادية حسني - آية مدني والنائب محمود توشكي ‫ وغادة علي وهادية منسي وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.

وشارك من نواب الاسكندرية عبدالفتاح محمد عبدالفتاح ، رزقي راغب ، سامح السائح ، طارق السيد.

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