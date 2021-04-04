سعفان ومحافظ الأقصر يلتقيان العمالة العائدة من الخارج لمساعدتهم في تنفيذ مشروعات صغيرة

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد ، في ختام جولته الثالثة بمحافظات الصعيد، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم ، العمالة المصرية العائدة من الخارج بالمحافظة، لمساعدتهم في تنفيذ مشروعات صغيرة،وذلك بحضور ، بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وعبدة هاشم مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال الأقصر وقنا، ومنتصر محمد محمود مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة.





وأكد وزير القوى العاملة، في مستهل كلمته، أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية وجهت بالاهتمام بالعمالة المصرية العائدة من الخارج، وعليه عملت الوزارة على الاهتمام بتلك الفئة وتوفير وضع لا يشعرها بأنها تركت مجال عملها في أي دولة ولا يوجد لها فرص في بلدها، لافتا إلى أنه حضر إلى لقائهم لخدمتهم، ولكي يطمئن على نجاح المشروعات التي تقدموا بها، وفي نفس الوقت يكونوا هم أنفسهم على قناعة كاملة بفكرة مشروعاتهم، وليكتب له في النهاية النجاح.





ووجه وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات،بمتابعة مشروعات العائدين وتذليل العقبات أمامهم في الفترة المقبلة.





كما وجه الوزير المديرية بمتابعة الوظائف بالنسبة للعمالة العائدة ، وذلك لاستبيان المجالات التي يرغبون العمل بها، وتقديم الإرشاد الوظيفي لهم لإعادة دمجهم في سوق العمل الداخلي بتوفير فرصة عمل مناسبة.





وأضاف الوزير خلال لقائه أن حلم الوزارة الوصول لمليون مشروع على مستوى الجمهورية، توفر فرص عمل للشباب يديرها خريجي التدريب والعمالة العائدة، والتي بنجاحها يكلل نجاح الوزارة في توفير فرص عمل والقيام بدورها في المجتمع، نحو المساعدة في تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع كل الجهات المعنية.





وأبدى المحافظ استعداد المحافظة التام لمساعدة الشباب العائد في عمل المشروعات الخاصة بهم، وإزالة أية معوقات في حدود ما متاح .





واستعرض مدير فرع الجهاز الخدمات التي يقدمها الجهاز، منها إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإصدار التراخيص النهائية للمشروعات، وحدد الشروط الواجب توفرها في المتقدمين، أولها الأهلية القانونية من سن ٢١ سنة وحتى ٦٠ عاما، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية، فضلا عن ألا يعمل المتقدم في وظيفة حكومية أو قطاع عام أو مؤمن عليه.







