شقيقتان بشرم الشيخ تحصدن الميداليات من لاعبات أوروبا في بطولات الكاراتيه

نظم موقع سبورت داتا المنظم الرسمي والدولي المعتمد من الاتحاد الدولي للكاراتيه، بطولة كأس الرياضيين الدولية الإلكترونية الروسية الثانية، وانطلقت المنافسة في الأول من أبريل ٢٠٢١.









وشاركت بطلتان من مدينة شرم الشيخ بالبطولة للمحافظة على مركزيهما الدوليين في مثل هذه البطولات، وهما فيروز عمرو عبد الحميد، ١١ سنة، المصنفة الأولى لعام ٢٠٢٠ تحت ١٢ سنة دوليا فى البطولات الإلكترونية كاتا فردي، وجاسمين عمرو عبد الحميد، ١٠ سنوات، والمصنفة الأولى لعام ٢٠٢٠ تحت ١٠ سنوات دوليا في نفس البطولات، وهما من نادى شرم الشيخ الرياضي.











وقال عمرو عبد الحميد، والد الشقيقتين والمنسق الإعلامي الرياضي لمنتخب الأشبال كاتا ومنطقة جنوب سيناء للكاراتيه، إن إعداد اللاعبتين بمنتخب الأشبال كاتا، كان بنادي طلائع الجيش برعاية الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة كابتن محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد ونائب الاتحاد العربي للكاراتيه، وإشراف وتدريب الخبير الدولي كابتن حسني جبر منذ ثلاثة أشهر، وجاءت النتائج الحمد الله نهائي مصري تحت ١٤ سنة في بطولة كأس الرياضيين الدولية الثانية الروسية الإلكترونية بين أبطال منتخب الأشبال فيروز عمرو وجاسمين عمرو بعد نجاحهما في إقصاء أبطال لاعبي الدول الأوروبية (المملكة المتحدة - سويسرا - ألمانيا - إيطاليا - فرنسا).









وأوضح عبد الحميد أن عدد الدول المشاركة في البطولة ١٧ دولة أوروبية، مشيرا إلى أن مشاركة فيروز وجاسمين أسفرت عن التأهيل لخمس نهائيات.









بالنسبة للبطلة جاسمين تأهلت إلى:

نهائي برونزية تحت ١١ سنة مصر ضد ألمانيا كاتا فردي.

نهائي ذهبية تحت ١٢ سنة مصر ضد ألمانيا كاتا فردي.



نهائي ذهبية تحت ١٣ سنة مصر ضد ألمانيا كاتا فردي.

نهائي مصرى بين الشقيقتين ذهبية تحت ١٤ سنة كاتا فردي.

نهائي ذهبية تكنيكات القتال "كوميتية" تحت ١٢ سنة مصر ضد ألمانيا.





بينما البطلة فيروز:

نهائي برونزية تحت ١٢ سنة مصر ضد ألمانيا.

نهائي برونزية تحت ١٣ سنة مصر ضد سويسرا.

ذهبية النهائي المصرى بين الشقيقتين تحت ١٤ سنة.



نهائى ذهبية تحت ١٥ سنة مصر ضد المملكة المتحدة وسويسرا.

نهائي ذهبية تكنيكات القتال "كوميتية" تحت ١٢ سنة مصر ضد ألمانيا.









وتقدم والد البطلتين بخالص التهنئة للدكتور محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه ونائب الاتحاد العربي للكاراتيه، ومديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء برئاسة محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، ومنطقة جنوب سيناء للكاراتيه بقيادة محمود متولي، رئيس المنطقة، ونادي شرم الشيخ الرياضي برئاسة محمد الغندور والمدرب عبد الفتاح محمد عوض ومدرب منتخب الأشبال كاتا كابتن حسني جبر.







