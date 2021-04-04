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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الداودى يكرم الأمهات المثاليات بالوحدات المحلية بقنا.. و يؤكد نماذج مشرفة تبني الوطن

محافظ قنا يكرم الأمهات
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات

كرّم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، صباح اليوم الأحد، الأمهات المثاليات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية من الفائزات في المسابقة التي نظمتها المحافظة، لاختيار الأمهات المثاليات من الموظفات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، بمنحهن شهادات تقدير ومبالغ مالية.

جاء ذلك بحضور المهندسة فاطمه ابراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتوره هدى السعدى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، و محمود ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، و جمال عثمان، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا و حنان صابر مدير وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام وسط تدابير احترازية والتزام بالإجراءات الوقائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا. 

وقدم محافظ قنا، التهنئة للأمهات المكرمات الفائزات في المسابقة التي نظمتها وحدة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بالديوان العام، وسلمهن مكافأة مالية وشهادات تقدير.

و أشار محافظ قنا إلى أن الاحتفال يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لرد الجميل لما تقدمه الأمهات بصفة عامة والأم العاملة على وجه الخصوص كأمثلة مشرفة للمرأة المصرية التي يحتذى بها في البذل والعطاء والتضحية بالوقت والجهد من أجل أداء رسالتها السامية وتقديرا لدورها ومكانتها على صعيد الأسرة والمجتمع ككل.

وأوضح محافظ قنا أنه تم تكريم ٣ أمهات وهن "انتصار عمر" بالوحدة المحلية لمركز الوقف الأم المثالية الأولى "وأمل رشاد" بديوان عام المحافظة الأم المثالية الثانية "ونحسة أحمد "بالوحدة المحلية لمدينة دشنا الأم المثالية الثالثة.

واعرب الداودي، عن تقديره لدورهن البنّاء في رعاية أسرهن ضاربين بتضحياتهن أروع الأمثلة، و أنهن يمثلن نماذج مشرّفة تساهم فى بناء الوطن، لافتًا إلى أن فضل الأم مذكور بجميع الأديان السماوية وأن كل أم قنائيه تعبّر عن صورة مشرفة من صور الكفاح لتحديها الظروف التي واجهتها في تربية أبنائها حتى يكونوا صُنّاع المستقبل.


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