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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة النواب: نعمل على وضع روشتة سريعة لاستعادة ثقة المستثمر المصري

مجلس النواب
مجلس النواب


عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعا ظهر اليوم الاحد، برئاسة  المهندس معتز محمود،  وبحضور مجموعة من المستثمرين والمصنعين بشأن المشاكل التي تواجههم في التصنيع وإيجاد حلول مناسبة لها من خلال التشريعات.

وبدأ رئيس اللجنة كلامه  بتوضيح استراتيجية وخطة اللجنة  بشأن تشجيع رجال الأعمال المصريين للعمل داخل مناخ مصر، من خلال  تشريع قوانين تساعدهم على ذلك.

وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن  اللجنة قامت باستدعاء وزير الاسكان ووزير التنمية المحلية لمناقشة عدم تنفيذ قامون تسليم الاراضي الصناعية وهو قانون رقم ٣٣ لعام ٢٠١٦ وفي انتظار تحديد موعد لهذا الاجتماع.

و اضاف ان هناك قانون هيئة التنمية الصناعية والتي حتى الآن لم يأتي اللائحة التنفيذية له، و تم مناقشة وزيرة الصناعة في هذا الأمر وأوضحت  لنا أنه خلال شهر سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية  وتحويله الينا.

وأوضح رئيس اللجنة أنه هناك إرادة سياسية من الرئيس السيسي لتزويد قيمة الصادارات إلى ١٠٠ مليار، و إلى الآن لم نحصل على تقرير رسمي بقيمة الصادرات بشكل نهائي، ولكن ما نعلمه جيدا هو ان هناك فرق يقدر حوالي ب ٢٨ مليار فرق بين الصادرات و الواردات، و هذا ما يجعلنا نوجه سؤال  للدولة ما هو الحافز الذي ستمنحه للمستثمر لكي تحفزه  على قله الاستيراد؟

وطالب رئيس اللجنة من الأعضاء تقديم اقتراحاتهم في المحاور السابقة، لمساعدة المجلس لتشريع قوانين تعود بالنفع على مجال الاستثمار، وتقديم اقتراحاتهم في تعديل القوانين.

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