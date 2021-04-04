سكان قرية بندر الكرمانية يطالبون بتوفير مقاعد لكبار السن أمام مكتب البريد

أرسل القارئ محمد السباع شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من الزحام الشديد أمام مكتب البريد.





وقال في شكواه نعاني نحن سكان قرية بندر الكرمانيه بمحافظة سوهاج من الزدحام الشديد علي مكتب بريد بندار الكرمانيه ولا يوجد مقاعد خارج البريد ولا تنظيم ادوار في ظل انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا.





نطلب من المسؤولين في البريد المصري توفير مقاعد خارج مكتب البريد وتنظيم الدور للمتواجدين بمكتب البريد وإلزام المواطنين ارتداء الكمامات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا حيث توجد إصابات متعدده في القرية.





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