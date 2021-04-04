هداف الدوري الإنجليزي.. كين وبرونو يهددان عرش محمد صلاح

لا يزال محمد صلاح، نجم منتخب الوطنى المحترف بصفوف ليفربول، يواصل عروضه المميزة مع فريقه الريدز بمنافسات الدوري الإنجليزي بعد الظهور الملفت له أمس، السبت، فى مباراة فريقه أمام أرسنال والتى انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف دون رد.



وسجل محمد صلاح هدفا جميلا فى مباراة أمس بين ليفربول وأرسنال وتمكن من الانفراد بصدارة هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي بعد مرور 30 جولة حتى الآن من المسابقة الأقوى على مستوى دوريات أوروبا.



ويعتلى محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفا، ويأتى خلفه المهاجم الإنجليزي هارى كين، لاعب توتنهام، والذى يحتل المركز الثانى بـ 17 هدفا.









ويحتل برونو فرينانديز، مهاجم مانشستر يونايتد، المركز الثالث فى جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا، ويقع دومينيك، مهاجم إيفرتون، فى المركز الرابع برصيد 14 هدفا.







ويأتى باتريك بامفورد، مهاجم ليدز، فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفا، ثم يأتى هيونج سون مهاجم توتنهام فى المرتبة السادسة برصيد 13 هدفا، وفى المركز السابع جيمى فاردى، مهاجم ليستر سيتى، برصيد 12 هدفا.