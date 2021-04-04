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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحلام عن احتفالية نقل المومياوات الملكية: موكب جبار ومصر تبهر العالم

صدى البلد

أشادت الفنانة أحلام باحتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي بالفسطاط.


وغردت أحلام عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "مسيرة عظيمة وموكب جبار وتحضيرات تاريخية تليق بالعظيمة #مصر، تحية لك سيادة الرئيس #عبدالفتاح_السيسي  #تحيا_مصر  #ميدان_التحرير  #موكب_المومياوات_الملكية  🇪🇬 تحيه لكل القائمين على هذا المجهود الجبار
#مصر_تبهر_العالم".


ووصل موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط وسط تغطية إعلامية مكثفة، وحضور دولي كبير، وكان في استقباله الرئيس السيسي.


وشارك في الحدث زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وأودري أزولاي، رئيس منظمة اليونسكو، والوفد المرافق، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الشهيرة.


ونقل الحدث أكثر من 400 قناة محلية ودولية ووكالات أنباء، ليتصدر المشهد الإعلامي متفردا ومتميزا عن أقوى الأحداث، لتكون الحملة الترويجية الأقوى للسياحة الثقافية في مصر.


وخرج موكب المومياوات الملكية من باب المتحف المصري بالتحرير مرورا بمسجد عمر مكرم المضاء بأزهى الألوان، وميدان سيمون بوليفار، ثم إزاحة الستار عن المسلة والكباش التي تتوسطه ميدان التحرير وصولا إلى كورنيش النيل، مرورا بسور مجري العيون ليصل بعدها إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط.


وشارك 22 مومياء لملك وملكة فرعونية ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، كالآتي: "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث ، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى.

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