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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خياطة وكهرباء وسباكة... وزير التنمية المحلية يسلم 200 مهني شهادات التدريب بـ الأقصر

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة ومحافظ الأقصر

سلم محمد سعفان،  وزير القوي العاملة، ومصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم، 205 شهادات إتمام الدورات التدريبية للجنسين مجانا، علي مهن التدريب  بمركز الرضوانية ، ومهن الخياطة والتفصيل ، وكهرباء تركيبات ـوسباكة صحية بوحدة التدريب المتنقلة التي وفرتها وزارة القوي العاملة لخدمة أبناء محافظة الأقصر، وتواجدها أمام ساحة الطيب فى مدينة القرنة غربى المحافظة، لتقدم تدريبات مهنية مميزة للشباب والفتيات على مختلف الحرف.

جاء ذلك على هامش زيارة الوزير لتسليم بوالص تأمين علي الحياة للعمالة غير المنتظمة بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وعبدة هاشم مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

وقال سعفان إن التدريب على المهن المذكورة يأتي نظرًا لحاجة المجتمع وتخفيفًا لحدة البطالة وتنمية القدرات ومهارات الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وأوضح سعفان أن المديريات تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للراغبين في العمل بمنشآت القطاع الخاص بعد انتهاء الدورات التدريبية ، ونشر ثقافة ريادة الأعمال للراغبين في إقامة مشاريع خاصة بهم وتوفير مصادر التمويل المختلفة لتمويل مشروعاتهم ، لإنشاء مشروعات صغيرة.

وقال وزير القوي العاملة إن هناك 27 وحدات تدريب  متنقلة تجوب قري ونجوع المحافظات ، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى، مشيرا إلي أنكل وحدة تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية فى كل قرية تتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر ، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظات ، مؤكدًا أنه يتم متابعة هذه الآلية لتقييمها  أولا بأول .

وجه مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا ، فضلًا عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.

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